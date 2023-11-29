Стороны обсудили реформы, которые Киев должен провести

Североатлантический альянс и Украина приняли программу сотрудничества на 2024 год, которая включает энергобезопасность и подготовку украинской армии. Об этом в среду, 29 ноября, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как отметил политик, стороны обсудили реформы, которые Киев должен провести для сближения с альянсом, включая "реформирование системы военных закупок и реформу разведслужб".

При этом Столтенберг не смог назвать конкретные даты поставок Украине давно запрашиваемых истребителей F-16, хотя и выразил надежду на то, что это произойдет как можно скорее, сообщает ТАСС.

Ранее источники рассказали, что в Североатлантическом альянсе хотят предложить Украине вместо плана действий по членству в альянсе (ПДЧ) ежегодную национальную программу — более щадящую и короткую. Проект программы разработали в Киеве, там меньше деталей и требований, нежели в ПДЧ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что НАТО не отказывается от своих планов по сдерживанию России и по "закланию украинского народа как ритуальной жертвы в борьбе с Россией".

В среду официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Североатлантическому альянсу необходимо прекратить политику по дестабилизации Балкан. Как отметила спикер внешнеполитического ведомства, временные органы самоуправления в Приштине продолжают накалять обстановку в южном сербском крае в стремлении подкрепить свои претензии на государственный статус.

До этого Столтенберг говорил, что в Североатлантическом альянсе обеспокоены сепаратистской риторикой и внешним влиянием, особенно со стороны России, в Боснии и Герцеговине. Генсек НАТО добавил, что военно-политический блок поддерживает суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины, тогда как влияние Москвы "грозит подрывом стабильности и ослабляет влияние реформ".

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