Финляндия назвала условие улучшения отношений с Россией

В Хельсинки ранее решили полностью закрыть границу с Россией

Финские власти надеются на то, что отношения с Россией смогут вернуться в нормальное русло, в том числе в вопросах пограничного сотрудничества. Об этом в среду, 29 ноября, рассказала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Политик отметила, что граница Финляндии и России "будет пока закрыта". Она признала, что эта ситуация отрицательно скажется на тех людях, которые передвигаются между странами, в том числе на дипломатах, сообщает ТАСС.

Улучшение ситуации возможно, если "Россия вернется к норме, когда они соблюдали наши соглашения и не будет позволять людям пересекать без надлежащих документов", заявила финский министр.

Тем временем спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение польских властей отправить группу военных советников в Финляндию для помощи в охране границы. В Москве предупредили, что это рассматривается как угроза для России.

При этом до 13 декабря финско-российская граница будет закрыта по инициативе Хельсинки. Там не исключили продление сроков в зависимости от динамики ситуации. Правительство Финляндии приняло такое решение в связи с резким увеличением числа мигрантов, пытающихся попасть на территорию страны.

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