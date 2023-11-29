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В Госдуме предложили переименовать Финский залив

15:42
  • среда
  • 29 ноября 2023

Таков может быть ответ на недружественные шаги Хельсинки

Необходимо переименовать Финский залив в ответ на недружественные действия Финляндии в отношении России. Такое мнение в среду, 29 ноября, высказал депутат Государственной думы Олег Нилов.
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Парламентарий заявил, что тему переименования залива неоднократно поднимали в обращениях к нему избиратели, прежде всего — в Северной столице, сообщает РИА Новости.

Например, значит, сегодня в Петербурге уже мне задают вопросы: при таком отношении этого соседа, почему у нас, например, наш любимый залив, называется Финским? Есть предложение вернуть ему название Невский. Триста лет, ровно триста лет, в 1723 году Петр I указом, учреждая, основывая Кронштадт, значит, назвал этот залив Кронштадтским. Да, я поддерживаю вот и такие предложения.

В мае глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин пообещал после освобождения переименовать поселок городского типа Нью-Йорк в Артемовском районе российского региона.

Украинские власти задумали переименовать города в российском Крыму. С этой целью уже согласовываются механизмы, позволяющие применять написание топонимов с использованием латинских букв в СМИ, на дорожных указателях и при изготовлении карт.

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Финский залив
Финский залив
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