Поддержка Киева - заведомо провальный курс

Все меньше политиков в ЕС готовы поддерживать курс украинских властей на эскалацию конфликта с Россией. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на территории Украины партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

В статье для "Смотрим.ру" политик подчеркнул, что большинство парламентариев в ЕС понимают, что военная и финансовая поддержка Украины – провальный курс. По его словам, число таких "здравомыслящих" депутатов неуклонно растет.

"Кто-то, наконец, понял гибельность нынешнего курса для самой Европы", - написал Медведчук.

21 ноября глава Пентагона Ллойд Остин указал на изматывающий характер текущей стадии российско-украинского конфликта и подчеркнул, что успех контрнаступления Украины зависит от способности командования ВСУ грамотно распоряжаться предоставленными странами Запада вооружениями.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский признал, что эскалация палестино-израильского конфликта, вероятно, приведет к существенному снижению внимания мировой общественности к проблемам ВСУ, возникшим в ходе реализации летнего этапа украинского контрнаступления.

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