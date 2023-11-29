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Медведчук: все меньше политиков в ЕС готовы поддерживать Украину

15:58
  • среда
  • 29 ноября 2023

Поддержка Киева - заведомо провальный курс

Все меньше политиков в ЕС готовы поддерживать курс украинских властей на эскалацию конфликта с Россией. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на территории Украины партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

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В статье для "Смотрим.ру" политик подчеркнул, что большинство парламентариев в ЕС понимают, что военная и финансовая поддержка Украины – провальный курс. По его словам, число таких "здравомыслящих" депутатов неуклонно растет.

"Кто-то, наконец, понял гибельность нынешнего курса для самой Европы", - написал Медведчук.

21 ноября глава Пентагона Ллойд Остин указал на изматывающий характер текущей стадии российско-украинского конфликта и подчеркнул, что успех контрнаступления Украины зависит от способности командования ВСУ грамотно распоряжаться предоставленными странами Запада вооружениями.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский признал, что эскалация палестино-израильского конфликта, вероятно, приведет к существенному снижению внимания мировой общественности к проблемам ВСУ, возникшим в ходе реализации летнего этапа украинского контрнаступления.  

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