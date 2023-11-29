Полтонны наркотиков нашли сотрудники ФСБ в подпольной лаборатории

Организаторов производства задержали с поличным

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольной нарколаборатории в Новгородской области. Изъято более полутонны продуктов промежуточного синтеза и прекурсоров, а также 40 килограммов готовых наркотиков.

Организаторов подпольного производства задержали с поличным. Это двое жителей Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере. "Предприниматели" заключены под стражу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ, все найденные в лаборатории вещества изъяты из незаконного оборота. Подозреваемые планировали реализовать свой товар через подконтрольный интернет-магазин.

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