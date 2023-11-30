Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

Тарифы ЖКХ повышаться не будут

С декабря вступает в силу ряд важных изменений, которые затронут многих россиян. ТВЦ.RU подготовил подборку социально-экономических нововведений, которые нельзя пропустить.

Уплата налогов

Важное напоминание! 1 декабря 2023 года - последний день для своевременной уплаты налогов за 2022 год.

Граждане России обязаны уплатить три имущественных налога: налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги.

Исчезнут кнопки входа через Apple ID и Google

С 1 декабря авторизация на российских сайтах будет осуществляться с помощью мобильного телефона или отечественных сервисов, таких как Госуслуги, ВКонтакте, почта Mail.ru и других. Это необходимо для того, что ограничить доступ к персональным данным россиян иностранных сервисов.

Также с российских сайтов уберут кнопки входа через Apple ID и Google, добавил зампред Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Сдача загранпаспортов

С 11 декабря изменятся правила пересечения границы России. Так, в частности, загранпаспорт признают недействительным, если его владелец поменял имя или фамилию, сведения о месте и дате рождения.

Россияне, которым закрыли выезд за границу, будут обязаны сдать загранпаспорта в МВД или ФССП в течение пяти дней после получения уведомления о статусе "невыездного". Документ вернут после снятия ограничений.

Двойная пенсия

В декабре пенсионеры получат выплаты не только за декабрь, но и за январь - с учетом длинного периода новогодних каникул в начале года. При этом январская выплата будет проиндексирована на 7,5%. Следующая пенсия будет перечислена только в феврале.

Также с 1 декабря повышенную пенсию начнут получать те, кому в ноябре исполнилось 80 лет. Фиксированная выплата к страховой пенсии будет удвоена – ее размер составит 15 134,66 рубля.

Тарифы ЖКХ

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в декабре 2023 года повышать не будут. Следующая индексация состоится только 1 июля 2024 года.

Это связано с тем, что в 2022 году кабмин повышал тарифы за услуги ЖКХ дважды. Перенос сроков был вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы инфраструктуры ЖКХ по всей стране и для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов.

Маркировка напитков и вейпов

С 1 декабря стартует первый этап обязательной маркировки всех видов безалкогольных напитков в стекле и полимерной упаковке. Исключение составят соки и нектары на растительном сырье.

Второй этап начнется 1 марта 2024 года, он коснется безалкогольных напитков в алюминиевых и полимерных банках. Начало третьего этапа запланировано на 1 июня 2024 года - он охватит все безалкогольные напитки, в том числе на растительном сырье, в кегах, Tetra Pak и других видах упаковки.

С первого дня зимы в России ограничат продажу немаркированных жидкостей для электронных сигарет. Кроме того, с 1 декабря начнется эксперимент по маркировке консервированных продуктов. Обязательной она станет в сентября следующего года.

Реестр хостинг-провайдеров

С 1 декабря в очередной раз ужесточаются требования к хостинг-провайдерам. Теперь они обязаны регистрироваться в специальном государственном реестре. Если организация не попадет в него, то с февраля 2024 года она не сможет предоставлять свои услуги. Вычислительные мощности хостинг-провайдеров должны находиться на территории России.

Кредитные каникулы для участников СВО

Мобилизованные или другие участники специальной военной операции (СВО), а также члены их семей вправе оформить кредитные каникулы до конца года. Срок истекает 31 декабря 2023 года. Каникулы распространяются на кредитные договора, взятые до дня призыва.

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