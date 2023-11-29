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В Турции убили двух россиянок: что известно о резонансном деле

18:06
  • среда
  • 29 ноября 2023

Тела 42-летней женщины и ее дочери-подростка обнаружили недалеко от курортного города Бодрум

Они были обнаружены рядом с одной из многочисленных дорог курортного Бодрума. Одно тело завернуто в простыню и перевязано веревкой. Второе спрятано за камнем. Погибшие - две россиянки: 42-летняя Ирина Двизова и ее 15-летняя дочь Даяна. Предварительная причина смерти обеих - огнестрельные ранения. На связь Ирина и ее дочь перестали выходить несколько дней назад. Тревогу забила подруга семьи. Навестила арендованную виллу Двизовых. Замки были сломаны - их не смогли открыть даже ключом. Проникли внутрь через террасу.

На полу - кровавый отпечаток обуви 46-го размера. Подозреваемый в жестокой расправе над двумя россиянками - бывший муж Ирины Двизовой Андрей Куслевич, гражданин Литвы, ранее судимый в Монако за кражу бриллиантов. Их он якобы несколько лет назад похитил у своего начальника - украинского олигарха. Куслевич работал у предпринимателя частным телохранителем. Задержан был в 2017-м в Москве. Впрочем, тогда он смог сбежать от правосудия - взломал замок камеры автозака и скрылся. Несколько лет жил в Литве, где, по некоторым данным, и познакомился с Ириной. В браке родился мальчик Дилан. Со слов старшего сына женщины, поначалу отчим относился к матери хорошо, но очень скоро изменился. Неоднократно поднимал руку на нее и на детей.

Ирина неоднократно подавала на бывшего мужа в суд, требуя лишить его родительских прав на общего ребенка, но все иски были отклонены. Жизнь в постоянном страхе вынудила мать с двумя младшими детьми скрываться в других странах. Ирина работала моделью и часто путешествовала. В соцсетях - снимки роскошной жизни в разных уголках планеты. 15-летняя Даяна от мамы не отставала. Мечтала стать популярным блогером.

Младший сын Ирины Двизовой, пятилетний Дилан, пропал. Родные убитой женщины уверены: мальчика похитил отец. По некоторой информации, Андрей Куслевич вместе с мальчиком может скрываться сейчас в Литве. 

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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Полиция Турции на месте убийства Ирины Двизовой и ее дочери
Полиция Турции на месте убийства Ирины Двизовой и ее дочери
Ирина Двизова
Ирина Двизова
Дочь Ирины Двизовой
Дочь Ирины Двизовой
Полиция Турции на месте убийства Ирины Двизовой и ее дочери
Полиция Турции на месте убийства Ирины Двизовой и ее дочери
Ирина Двизова с бывшим мужем
Ирина Двизова с бывшим мужем
Ирина Двизова
Ирина Двизова
Бывший муж Ирины Двизовой
Бывший муж Ирины Двизовой
Ирина Двизова с детьми и бывшем мужемем
Ирина Двизова с детьми и бывшем мужемем
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