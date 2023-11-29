Киев продолжает отправлять украинцев на смерть ради интересов Запада

В США потирают руки

На фоне упаднических настроений на украинском фронте и в обществе Зеленский решил проинспектировать оборону Одесской области. И параллельно обсудить безопасность зернового коридора - на Украине поговаривают, что штормом посрывало мины ВСУ. Но как ни пыжился он изобразить верховного главнокомандующего, нутро актера дало о себе знать. Умудрился превратить встречу с военными в капустник. Порядком погрустневший клоун с отекшим лицом оставил автограф и нацистские лозунги на флаге, а на кадры официального мероприятия зачем-то наложили музыку.

Как все благодарны ВСУ за службу во имя интересов Запада - никто особо и не скрывает. Участники очередной брюссельской сходки "НАТО-Украина" на уровне министров иностранных дел стран альянса в прекрасном настроении: ведь это не их солдаты погибают ради мифического ослабления России. А чтобы украинцы шли на убой охотнее, достаточно подбросить им немножко снарядов с барского плеча и не забывать обещать членство в военном союзе. Что генсек альянса и делает с завидной регулярностью.

"Страны НАТО предоставили Украине беспрецедентную финансовую, военную и гуманитарную помощь, а также поддержку реформ для вступления в НАТО. Агрессивная война России угрожает безопасности Европы и стабильности всей международной системы, основанной на правилах. Союзники продолжают поддерживать Украину ради вашей и нашей безопасности. Мы уверены, что Украина будет сидеть с нами за столом как полноправный член альянса", - сказал Йенс Столтенберг.

Генсек призвал страны альянса и Киев быть готовыми к длительным и сложным боевым действиям. При этом Столтенберг признался, что столь ожидаемые украинцами F-16 не смогут фундаментально изменить ситуацию на поле боя. А буквально накануне сетовал: при всей помощи стран НАТО боевики Зеленского так и не смогли сдвинуть линию фронта. Но приглашенный на явно чужой праздник глава украинского МИД продолжает утверждать: ВСУ - сильнейшая армия Европы. И набрасывается Дмитрий Кулеба почему-то на журналистов, задающих неудобные вопросы, а не на западных кураторов, которые фактически списали Украину со счетов.

Представитель страны - главного бенефициара конфликта радостно потирает руки: они все-таки продолжат воевать.

"Должны ли США и союзники по НАТО поддерживать Украину? Мы должны и будем продолжать это делать. Мы намерены обеспечить, чтобы у Украины было все необходимое не только для защиты, но и чтобы вернуть свои территории", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен?

Правда, Конгресс все никак не одобрит выделение очередного транша киевскому режиму. Администрация президента США пошла на хитрость: вовсю рекламируют выгоду так называемых республиканских штатов Аризоны и Техаса и вечно колеблющейся Пенсильвании от военной помощи. Якобы они получили миллиарды дополнительных доходов благодаря инвестициям на производство оружия и боеприпасов. Таким образом Байден пытается удержаться на плаву.

Дурным предзнаменованием для всей команды Байдена американцы сочли падение главной елки страны в Вашингтоне. Аккурат накануне того, как огни на ней должен был зажечь глава государства. Американские телеканалы наперебой бросились высмеивать весьма символичное в нынешнем положении Штатов событие. На Fox News пошутили: приятно видеть, что в Белом доме падает что-то еще, кроме Байдена.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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