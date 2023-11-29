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Максим Фадеев обвинил Наргиз в призывах к экстремизму и массовым убийствам

16:49
  • среда
  • 29 ноября 2023

Продюсер призвал ФСБ проверить концертную деятельность ее дяди

Музыкальный продюсер Максим Фадеев назвал экстремизмом высказывания певицы Наргиз и призвал профильные ведомства проверить деятельность ее дяди Фарруха Закирова.

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Накануне пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали, как позвонили певице Наргиз от имени бывшего главы Минкультуры Украины Александра Ткаченко. Во время разговора с подставным министром она назвала себя патриоткой США и призналась, что спонсировала ВСУ.

"Я расцениваю это как экстремизм и призывы к массовым убийствам", - написал Фадеев в своем Telegram-канале.   

Продюсер призвал МВД и ФСБ проверить концертную деятельность дяди певицы – Фарруха Закирова. По его словам, известный родственник не только продолжает зарабатывать деньги в России, но и "крышует" весь беспредел Наргиз.  

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