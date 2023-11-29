Посол Израиля: в плену у ХАМАС остаются семеро россиян

Израиль регулярно контактирует с Россией по этому вопросу

На данный момент в плену у радикального движения ХАМАС находятся семь россиян. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол Израиля в России Бен Цви.

"Насколько нам известно восемь, включая молодого человека, которого освободили. Поэтому сейчас – семь человек", - уточнил посол.

По словам дипломата, правительство Израиля регулярно контактирует с российскими властями по поводу ситуации с заложниками.

26 ноября Израиль и движение ХАМАС провели второй обмен заложниками и пленными. На западном берегу реки Иордан всю ночь праздновали возвращение заключенных из тюрем, в сектор Газа за минувшие сутки въехало рекордное число грузовиков с гуманитарной помощью.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что сделка между Израилем и ХАМАС по освобождению части заложников – первая хорошая новость из Газы. Он подчеркнул, что благодаря гуманитарным паузам могут выстраиваться контуры будущих попыток по урегулированию палестино-израильского конфликта.

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