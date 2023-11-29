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Собянин: Сборная Москвы победила на всероссийском чемпионате "Профессионалы"

17:33
  • среда
  • 29 ноября 2023

Свои профессиональные навыки показывали лучшие школьники, студенты колледжей и молодые специалисты ведущих предприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин в посте в Telegram сообщил, что столичная сборная завоевала 215 наград (150 золотых, 45 серебряных и 20 бронзовых) на всероссийском чемпионате "Профессионалы" - в том числе 36 медалей на финальном этапе в Санкт-Петербурге - и стала лидером медального зачета.

"Поздравляю всех победителей и призеров. Это настоящий успех! Победа была не из легких", - отметил глава города.

Как добавил мэр, свои профессиональные навыки показывали лучшие школьники, студенты колледжей и молодые специалисты ведущих предприятий.

Уточняется, что до финала в этому году дошли 687 конкурсантов из 62 регионов России. Москву представляли 177 человек. Они соревновались в 48 компетенциях, среди которых: электромонтаж, обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики, 3D-моделирование для компьютерных игр, изготовление прототипов.

"В финале чемпионата был также корпоративный зачет, где молодые специалисты представляли интересы индустриальных партнеров, таких как "Ростех", "Роскосмос", МПО имени Румянцева и других. В нем московская команда заработала 16 медалей", - также сообщил Собянин.

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