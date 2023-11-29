В исполнительный орган организации вошли Литва, Польша и Украина

Россия не смогла сохранить членство в рамках Исполнительного совета ОЗХО. Об этом свидетельствуют данные прошедшего голосования.

Во время конференции стран-участниц Организации по запрещению химического оружия состоялось голосование, по результатам которого Россия набрала 65 голосов из необходимых 66.

Всего в руководящий орган ОЗХО в 2024 году войдет 21 государство. От группы Восточной Европы выбрали три страны – Польшу, Литву и Украину.

Ранее начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов утверждал, что у Минобороны России есть сведения о намерении командования ВСУ отравить источники питьевой воды, запасы продовольствия и корма для животных. Он подчеркивал, что неопровержимым доказательством этого являются обнаруженные на освобожденных территориях штаммы, которые были переданы Киеву от Вашингтона.

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