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Суд Москвы заочно арестовал украинскую певицу Джамалу

18:16
  • среда
  • 29 ноября 2023

Она распространяла фейки о ВС России

Суд Москвы заочно арестовал украинскую певицу Джамалу (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) за фейки о ВС России, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Певица Джамала из Украины победила на "Евровидении-2016"
МВД России объявило в розыск украинскую певицу Джамалу

По данным ведомства, 4 апреля 2022 года певица опубликовала в социальных сетях заведомо ложную информацию о деятельности ВС России на территории Украины. В ближайшее время уголовное дело Джамалы передадут в Басманный суд Москвы. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

В 2016 году Джамала одержала победу на международном песенном конкурсе "Евровидение" с композицией о депортации крымских татар в СССР. Хотя многие указывали на политизированность выступления певицы, организаторы конкурса оставили это без внимания.

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