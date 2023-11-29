ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о планах строительства еще 14 мостов через Москву-реку

18:26
  • среда
  • 29 ноября 2023

В этом году текущий ремонт проведен на девяти сооружениях, капитальный - на двух

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что с 2012 года в столице был капитально отремонтированы десять пешеходных и автомобильных мостов, в их числе - такие памятники истории и культуры, как Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты.

"В этом году текущий ремонт проведен на девяти сооружениях, капитальный - на двух, заменены деформированные швы на 34. В планах на ближайшие несколько лет - возвести еще семь автомобильных и семь пешеходных мостов", - уточнил глава города.

При этом мэр отметил, что недавно был отремонтирован мост на территории музея-усадьбы "Измайлово" через Серебряно-Виноградный пруд, завершается капремонт Лихачевского моста через реку Лихоборку в Головинском районе города.

"Сейчас реставрируем мост имени 1905 года. Часть работ уже завершена. Еще предстоит заменить ограждения и привести в порядок исторические архитектурные элементы", - добавил Собянин.

За 12 лет в Москве был построен 31 автомобильный мост, в этом году открыли движение по трем автомобильным мостам, также указал в посте градоначальник.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Мост
Мост
Строительство моста
Строительство моста
Строительство моста
Строительство моста
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.