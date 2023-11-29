Собянин рассказал о планах строительства еще 14 мостов через Москву-реку

В этом году текущий ремонт проведен на девяти сооружениях, капитальный - на двух

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что с 2012 года в столице был капитально отремонтированы десять пешеходных и автомобильных мостов, в их числе - такие памятники истории и культуры, как Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты.

"В этом году текущий ремонт проведен на девяти сооружениях, капитальный - на двух, заменены деформированные швы на 34. В планах на ближайшие несколько лет - возвести еще семь автомобильных и семь пешеходных мостов", - уточнил глава города.

При этом мэр отметил, что недавно был отремонтирован мост на территории музея-усадьбы "Измайлово" через Серебряно-Виноградный пруд, завершается капремонт Лихачевского моста через реку Лихоборку в Головинском районе города.

"Сейчас реставрируем мост имени 1905 года. Часть работ уже завершена. Еще предстоит заменить ограждения и привести в порядок исторические архитектурные элементы", - добавил Собянин.

За 12 лет в Москве был построен 31 автомобильный мост, в этом году открыли движение по трем автомобильным мостам, также указал в посте градоначальник.

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