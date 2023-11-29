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Кулеба заявил о становлении ВСУ де-факто армией НАТО

19:14
  • среда
  • 29 ноября 2023

Украина еще никогда не была так близка к альянсу

С точки зрения технических возможностей ВСУ фактически становятся армией НАТО. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

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"Мы в значительной степени де-факто становимся армией НАТО с точки зрения наших технических возможностей и принципов управления", - заявил дипломат, чьи слова приводит газета "Известия".

Глава НАТО подчеркнул, что Украина еще никогда не была так близка к вступлению в военно-политический блок. По его словам, США и ЕС продолжат поддерживать Киев в проведении необходимых реформ для полноценного членства в организации.

Ранее источники рассказали, что в Североатлантическом альянсе хотят предложить Украине вместо плана действий по членству в альянсе (ПДЧ) ежегодную национальную программу — более щадящую и короткую. Проект программы разработали в Киеве, там меньше деталей и требований, нежели в ПДЧ.

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