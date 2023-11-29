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Казанские онкологи впервые провели операцию с помощью AR-очков

20:35
  • среда
  • 29 ноября 2023

Новинку уже оценили столичные врачи

Онкологи из Казани провели уникальную операцию при помощи очков дополнительной реальности, сообщает новостной телеканал "Татарстан-24".

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По данным телеканала, новинку уже оценили специалисты из Москвы – они уверены, что применение AR-очков в лечении онкологических заболеваний станет повсеместным в ближайшее время.

"Эти очки во время операции позволяют увидеть и не забыть всю информацию, которую мы узнали о пациенте", - пояснил заведующий отделением онкоурологии Марат Насруллаев.

Неоспоримым плюсом очков дополнительной реальности является простота в использовании. Как правило, молодым медикам хватает 20 минут для полного освоения всех тонкостей этой технологии.

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