Казанские онкологи впервые провели операцию с помощью AR-очков

Новинку уже оценили столичные врачи

Онкологи из Казани провели уникальную операцию при помощи очков дополнительной реальности, сообщает новостной телеканал "Татарстан-24".

По данным телеканала, новинку уже оценили специалисты из Москвы – они уверены, что применение AR-очков в лечении онкологических заболеваний станет повсеместным в ближайшее время.

"Эти очки во время операции позволяют увидеть и не забыть всю информацию, которую мы узнали о пациенте", - пояснил заведующий отделением онкоурологии Марат Насруллаев.

Неоспоримым плюсом очков дополнительной реальности является простота в использовании. Как правило, молодым медикам хватает 20 минут для полного освоения всех тонкостей этой технологии.

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