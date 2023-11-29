Путин заявил, что Россия слезает с "технологической иглы" Запада

Это происходит благодаря усилиям молодых ученых

Запад полагал, что Москва никогда не преодолеет технологическую зависимость, однако это происходит довольно быстро. Об этом во время встречи с молодыми учеными заявил президент России Владимир Путин.

По словам политика, благодаря усилиям молодых ученых и исследователей слезть с "технологической иглы" Запада оказалось возможно.

"И не просто возможно, а происходит довольно быстро", - заявил Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил, что после введения санкций у отечественных производителей появился рынок сбыта. По его словам, возник мощный экономический стимул выпускать собственную продукцию.

1 ноября президент России Владимир Путин заявил, что представители профильных ведомств должны быть готовы к возможному усилению западных санкций. Глава государства указал на неэффективность антироссийских санкций и подчеркнул, что такими недружественными действиями США и ЕС в первую очередь ударили по благосостоянию собственных граждан.

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