Конкуренция обеспечит качество: о чем говорил Путин с молодыми учеными

На Западе наивно полагали, что Россия никогда не слезет с их "технологической иглы"

Российскому исследователю больше незачем мечтательно смотреть на Запад в поисках передового научного оборудования. В созданном при поддержке президента проекте "Наша лаба" - это постоянно пополняемая база данных о приборах отечественного производства - уже около 19 тысяч наименований товаров. Владимиру Путину показывают лишь некоторые образцы. Здесь и базовые устройства, без которых не обойдется ни одна лаборатория - ротатор, или вот вакуумный насос, устойчивый к агрессивным химическим соединениям. Однако есть и совершенно уникальные разработки. Например, на оптический томограф, который используется для оценки эффективности доставки лекарств в опухолевые ткани, огромный спрос за рубежом.

"Нас безмерно обрадовало, что даже наши самые первые версии прибора по самому главному параметру чувствительности были в три раза лучше, чем западные аналоги. Этот прибор полностью - все ключевые компоненты, кроме диода и камеры - российского производства. И от поставок вот этой самой камеры мы очень долго зависели. В этом году мы разработали свою камеру. И она позволила нам обойти конкурентов по всем ключевым параметрам. Поэтому это не просто импортозамещающая - это передовая разработка. Многие ведущие западные вузы хотят купить у нас этот прибор. А для наших российских пользователей мы сохраняем очень низкие цены. Этот прибор дешевле западного в 2-10 раз", - рассказала Елизавета Мучелова, научный сотрудник Московского физико-технического института и университета "Сириус".

Чуть позже на встрече с участниками Конгресса молодых ученых президент не сдерживает эмоций. На Западе, улыбаясь говорит Владимир Путин, наивно полагали, что Россия никогда не слезет с их "технологической иглы". Не тут-то было!

"Наши, как мы полагали, партнеры, во всяком случае мы их так называли, полагали, что они нас подсадили на такую технологическую иглу и мы никогда с нее не слезем, а благодаря усилиям таких людей, как вы, ваши коллеги, оказалось, что это возможно. И не просто возможно, а происходит довольно быстро", - указал президент.

Появился и активно развивается внутренний рынок сбыта высокотехнологичной продукции. А значит, есть и экономический стимул расширять производство.

"Нужно, чтобы на внутреннем рынке была конкуренция. Я понимаю, есть какие-то уникальные вещи, которые производятся в единичных экземплярах. Но когда мы говорим о массовом производстве, должна быть конкуренция, чтобы обеспечить качество", - подчеркнул глава государства.

Параллельно, рассказывает Путин, в правительстве работают над увеличением стипендий аспирантам.

"Сейчас стипендия будет 75 тысяч рублей. Это, наверное, не самая большая цифра, но все таки жить можно уже, и это никогда лишним не бывает", - отметил российский лидер.

Молодые ученые благодарят президента и за возобновление программы мегагрантов, которая позволяет собирать сильные команды и решать интересные научные задачи. Важно, что увеличился срок предоставления поддержки - до 5 лет с возможным продлением на 3 года. Теперь исследователи, говорит Мария Михалёва из Российского научного фонда, могут быть уверены в завтрашнем дне.

"Мы так сделали по рекомендации тех людей, которые приехали когда-то из-за границы и получили эти мегагранты. И они как раз поставили вопрос о том, что эта линейка должна быть более продолжительной, чем было у нас в начале. У нас, по-моему, было года три только сначала", - обратил внимание президент.

Важным - особенно в условии внешних ограничений - Владимир Путин считает и поддержку фундаментальных исследований.

"Да, они не приносят сиюминутного результата. Но, скажем, по той же тематике микроэлектроники ясно, что без некоторых разработок фундаментального характера нам не решить проблему прикладного звучания. Нам нужно что-то сделать свое для того, чтобы эффективно работало то, что нужно на практике. Поэтому мы, разумеется, обязательно будем продолжать и по линии фонда работу, связанную с фундаментальными исследованиями", - заверил глава государства.

При этом необходимо защищать отечественные разработки от недобросовестной внешней конкуренции. Например, президенту предложили доработать закон о природоподобных технологиях, чтобы передовые достижения России в генетике не утекали за границу.

"Генетика - это наиболее перспективное, чрезвычайно важное направление исследований, как и искусственный интеллект, основа прогресса по многим направлениям деятельности. Кто будет преуспевать в генетике, тот получил принципиально качественные конкурентные преимущества поколенческого характера", - заявил Путин.

Еще одна просьба - продлить статус молодого ученого на время пребывания в декрете или в отпуске по уходу за ребенком. Для биотехнолога Ольги Каманиной этот вопрос - критически важный. Девушка сейчас готовится к защите докторской диссертации, но параллельно хочет, как она выразилась, реализовать себя в семье. На уточняющий вопрос президента ответила, что хочет стать мамой.

"Вы знаете, это так классно! Рекомендую! Хорошее предложение. Очень правильное. Во-первых, женщина не будет выпадать из профессии, и у нее всегда будет перспектива. Она будет понимать, что никуда не денется. И тема не будет забыта, которой человек занимается. Надо обязательно поддержать", - отреагировал президент.

Особое внимание, говорит Путин, нужно уделять и популяризации науки. Задача - сделать так, чтобы профессия ученого стала престижной и как можно больше молодых людей мечтали ею заниматься. На эти цели Россия в следующем году потратит полмиллиарда рублей.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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