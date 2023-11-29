В Москве представили проект "Теплые сказки"

Сборник эпосов из разных уголков России

Алиса читает башкирскую народную сказку "Зая-Тулэк" о бескорыстии и о том, что завидовать нехорошо. Эта книга - сборник эпосов разных народов России: русских, удмуртов, чувашей и мордвы, марийцев и других.

"Эти сказки действительно ранее нигде не публиковались. Все эти сказки перевели на языки тех народов, к чьей сказке относится эпос. Получилась оригинальная книжка, которую назвали "Теплые сказки", потому что мы теплогенерирующая компания. В каждом регионе мы реализуем множество социальных проектов, в том числе детских, и для нас это нормально. Проект занял не больше полугода. За полгода управились", - рассказала Надежда Рудина, директор по стратегическим коммуникациям ПАО "Т Плюс".

В книге сказки напечатаны на русском языке и местном наречии. У каждой есть аудиоверсия - ее читает не профессиональный актер, а носитель. Чтобы найти и собрать эпосы, были организованы литературные экспедиции. Важно было отыскать сюжеты, которые не только отразят мифы и быт народа, его самобытность, но и впишутся в современные реалии.

"Составители этой книги придумали обрамляющую повесть, обрамляющий сюжет, где они показывают, как все это вписывается в современную жизнь мегаполиса. Сейчас издавать сказки - это совершенно замечательное дело и, как ни странно, чрезвычайно актуальное", - отметила фольклорист Александра Баркова.

Презентация "Теплых сказок" прошла в Доме народов России, перед гостями выступили народные коллективы. А после на мастер-классах каждый желающий мог научиться расписывать деревянные ложки или пряники. Потому что народная культура должна быть не только в эпосах, но и в жизни.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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