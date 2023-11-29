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В Москве представили проект "Теплые сказки"

22:38
  • среда
  • 29 ноября 2023

Сборник эпосов из разных уголков России

Алиса читает башкирскую народную сказку "Зая-Тулэк" о бескорыстии и о том, что завидовать нехорошо. Эта книга - сборник эпосов разных народов России: русских, удмуртов, чувашей и мордвы, марийцев и других.

"Эти сказки действительно ранее нигде не публиковались. Все эти сказки перевели на языки тех народов, к чьей сказке относится эпос. Получилась оригинальная книжка, которую назвали "Теплые сказки", потому что мы теплогенерирующая компания. В каждом регионе мы реализуем множество социальных проектов, в том числе детских, и для нас это нормально. Проект занял не больше полугода. За полгода управились", - рассказала Надежда Рудина, директор по стратегическим коммуникациям ПАО "Т Плюс".

В книге сказки напечатаны на русском языке и местном наречии. У каждой есть аудиоверсия - ее читает не профессиональный актер, а носитель. Чтобы найти и собрать эпосы, были организованы литературные экспедиции. Важно было отыскать сюжеты, которые не только отразят мифы и быт народа, его самобытность, но и впишутся в современные реалии.

"Составители этой книги придумали обрамляющую повесть, обрамляющий сюжет, где они показывают, как все это вписывается в современную жизнь мегаполиса. Сейчас издавать сказки - это совершенно замечательное дело и, как ни странно, чрезвычайно актуальное", - отметила фольклорист Александра Баркова.

Презентация "Теплых сказок" прошла в Доме народов России, перед гостями выступили народные коллективы. А после на мастер-классах каждый желающий мог научиться расписывать деревянные ложки или пряники. Потому что народная культура должна быть не только в эпосах, но и в жизни. 

Александра Панина, "ТВ Центр"

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Проект "Теплые сказки"
Проект "Теплые сказки"
Проект "Теплые сказки"
Проект "Теплые сказки"
Проект "Теплые сказки"
Проект "Теплые сказки"
Проект "Теплые сказки"
Проект "Теплые сказки"
Проект "Теплые сказки"
Проект "Теплые сказки"
Проект "Теплые сказки"
Проект "Теплые сказки"
Проект "Теплые сказки"
Проект "Теплые сказки"
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