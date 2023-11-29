Летальное оружие не вошло в программу сотрудничества НАТО и Украины

Передача таких вооружений может привести к эскалации конфликта

Программа сотрудничества НАТО и Украины на 2024 год не предусматривает передачу ВСУ летального оружия. Об этом во время брифинга заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Дипломат указал на добровольный характер программы и подчеркнул, что в рамках этой инициативы члены альянса будут передавать Киеву исключительно нелетальные виды вооружений.

"Потому что такой шаг (передача летального оружия - прим. ред.) мог бы повлечь за собой риск эскалации конфликта", - пояснил глава ведомства, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уровень технологической оснащенности фактически позволил ВСУ стать армией НАТО. В свою очередь, генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что Киев еще никогда не был так близок к получению членства в организации.

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