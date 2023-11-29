В ХАМАС заявили об освобождении двух российских заложников

Их передали представителям Красного Креста

Военное крыло ХАМАС освободило двух российских заложников – они были переданы представителям Красного Креста, сообщает официальный Telegram-канал палестинского движения.

Заложники были освобождены в ответ на усилия президента России Владимира Путина, уточнили в движении.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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