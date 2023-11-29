Сумма долга Блиновской выросла почти до 1,5 млрд рублей

Сотрудники ФНС начислили пени и штрафы

Сумма претензий налогового органа к Елене Блиновской выросла до 1,4 миллиарда рублей. Об этом в интервью РЕН ТВ заявила адвокат блогера Наталья Сальникова.

Адвокат "королевы марафонов" подтвердила сообщения СМИ об увеличении долга ее клиентки до 1 402 202 042 рубля, однако подчеркнула, что данная сумма не является выставленным счетом. По ее словам, решение ФНС еще не вступило в силу.

"На эту сумму начислили пени и штрафы. Вот и получилось там 1 млрд 400 млн. Но это не счет", - пояснила Сальникова.

Елену Блиновскую задержали в апреле при попытке выехать из России – "королеву марафонов" предупредили, что ей грозит уголовная ответственность. С тех пор она находится под домашним арестом. Попытку оспорить эту меру пресечения Мосгорсуд отклонил.

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