Путин: Европа сама себе перекрывает дешевый источник энергии

На Конгрессе молодых ученых речь зашла о трансграничном углеродном налоге

На Конгрессе молодых ученых, который проходил в среду и в котором принимал участие Владимир Путин, зашла речь о трансграничном углеродном налоге - дополнительном сборе за импорт в Евросоюз товаров, содержащих большой углеродный след.

Президент России назвал этот налог стремлением Запада погасить наши конкурентные преимущества, связанные с относительно дешевыми энергоресурсами. Но в итоге европейские страны сами же страдают.

Путин: Для Европы источник дешевых носителей энергии ими же самими перекрывается. Или это делается их союзниками из США, которые им перекрывают по политическим соображениям наши дешевые первичные источники энергии. Или просто взрывают газопроводы. Или закрывают. Польша взяла и закрыла газопровод "Ямал-Европа", который шел - и, собственно, идет - в Германию. Украина взяла и закрыла одну из систем. Одна работает до сих пор, а одну они закрыли. Из Европы, из той же Германии деньги получают - в том числе на вооружение, на пенсии, на социальные выплаты, на зарплаты. А нужный им газ из России перекрыли. А немцы все это глотают. Потому что у них нет чего? Суверенитета. А у некоторых руководителей правительств нет и, видимо, достаточной профессиональной подготовки для принятия качественных профессиональных решений. Они известны. Над ними весь мир посмеивается. Я сейчас не буду называть фамилии. Но реально - посмеивается весь мир".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"