Бутылка самого старого в мире виски ушла с молотка за 1,5 млн рублей

Напиток был изготовлен в 1833 году

Изготовленный в 1833 году шотландский виски купили на аукционе по цене свыше 1,5 миллиона рублей, передает издание Rotherham Advertiser.

Изначально организаторы аукциона планировали продать каждую бутылку за сумму не менее десяти тысяч фунтов (около одного миллиона рублей). Однако некоторые бутылки были проданы по еще более высокой цене – 13 тысяч фунтов (свыше 1,5 миллиона рублей).

Ранее полотно легендарного испанского художника Пабло Пикассо "Женщина с часами" ушло с молотка за 139,4 миллиона долларов. Таким образом, картина стала самым дорогим предметом изобразительного искусства, которое было продано на аукционе в 2023 году.

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