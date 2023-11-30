Американцы призвали власти показать инопланетян народу

СМИ сообщают: США якобы обнаружили с десяток НЛО внеземного происхождения

Снова на экране внеземные цивилизации. Гости из далеких галактик. Пресса уже не первый раз публикует совершенно секретные данные, как американские спецслужбы захватили НЛО. Американские военные, конечно, прячут чудо-технику от общественности. И этому есть объяснение. Неугомонный любимец наших зрителей Такер Карлсон ставит вопрос ребром:

"Нам объясняют, что якобы правда об НЛО слишком страшна. И наши власти просто не хотят нагнетать панику. Это смешно! Устрашение населения — это то, что наше правительство делает лучше всего".

Проводили слушания в конгрессе, где выступил военный летчик Дэвид Граш, который видел инопланетные корабли. Америка требует правды! Хватит скрывать от народа, пришельцы уже здесь или поживем еще? Тут сразу несколько вопросов. Если Америка захватила инопланетные корабли, как сообщает "Дэйли Мэйл", значит США, разобрав их по винтику, получили доступ к самым передовым внеземным технологиям? Интересной версией делится американский сенатор Марк Рубио: высокопоставленные чиновники, имеющие допуск к секретным данным о НЛО, могли попросту сойти с ума.

И эта версия многим представляется вполне реалистичной. В свете того, что американский политический пейзаж все больше заполняют люди не от мира сего. Выходки Трампа уже стали притчей во языцех. А появление Байдена с его почти цирковыми номерами начали объяснять не только деменцией, многих всерьез волнует проблема. А что, если президент США стал жертвой эксперимента, которым руководит нездешний разум. Возможно, он просто проводник политики внеземных цивилизаций?

Это у нас скептицизм и здравый смысл - неотъемлемая часть национального сознания. Американцы, доверяющие своей массовой культуре, а это данные серьезного исследования, в большинстве своем убеждены, что на других планетах существует разумная жизнь, и половина из них знают, что интеллектом эти существа превосходят землян.

Авторитетное издание "Зе Хилл" предполагает, что Россия и Китай уже могли захватить несколько НЛО и вовсю осваивают самые фантастические технологии. Зря что ли сбили над Соединенными Штатами китайский метеозонд в феврале этого года.

Что там инопланетяне, когда у многих землян в действительности все не так, как на самом деле.

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