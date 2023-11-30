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Бабич: Россия стала для Запада большей проблемой, чем до начала СВО

09:23
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Западу придется договариваться с Москвой

Возможно ли в современных условиях использование механизма компромиссов и договорённостей? Насколько Запад готов учитывать военно-стратегические и политические интересы нашей страны? И есть ли смысл идти на диалог с Украиной сейчас, когда среди её политических элит назрела ситуация "Все против всех"?

В программе "События. 25-й час" на эти и другие вопросы Алексея Фролова ответил обозреватель портала ИНО СМИ Дмитрий Бабич.

"В 21 году Запад еще не считал, что Россия способна на реальную военную операцию, что она пугает. Что сейчас изменилось? Сейчас у России армия, которая знает, как бороться с западным оружием. То есть мы стали для них большей проблемой, чем до начала СВО. Им все-таки придется с нами договариваться, конфликт когда-то кончится. И им придется с нами договариваться на более выгодных для нас условиях", - заявил он. 

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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