Минобороны показало боевую работу гаубиц "Мста-Б" в зоне СВО

Наши артиллеристы нанесли мощный удар по позициям ВСУ
Информация о ходе СВО. Кадры боевой работы расчетов гаубиц "Мста-Б" на запорожском направлении опубликовало Минобороны.
В районе населенного пункта Работино наши артиллеристы нанесли мощный удар по позициям ВСУ и сорвали очередную попытку ротации украинских формирований.
Огонь вели осколочно-фугасными и высокоточными снарядами, которые уничтожают неонацистов еще на подступах к линии боевого соприкосновения. Корректируют огонь и фиксируют уничтожение целей российские военные с помощью беспилотников.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"