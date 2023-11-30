Минобороны показало боевую работу гаубиц "Мста-Б" в зоне СВО

Наши артиллеристы нанесли мощный удар по позициям ВСУ

Информация о ходе СВО. Кадры боевой работы расчетов гаубиц "Мста-Б" на запорожском направлении опубликовало Минобороны.

В районе населенного пункта Работино наши артиллеристы нанесли мощный удар по позициям ВСУ и сорвали очередную попытку ротации украинских формирований.

Огонь вели осколочно-фугасными и высокоточными снарядами, которые уничтожают неонацистов еще на подступах к линии боевого соприкосновения. Корректируют огонь и фиксируют уничтожение целей российские военные с помощью беспилотников.

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