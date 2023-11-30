Израиль и ХАМАС провели шестой обмен пленными

Стороны ведут переговоры о продлении гуманитарной паузы

Израиль и ХАМАС провели шестой раунд обмена заложников и заключенных. К пункту пропуска "Рафах" на границе с Египтом доставили десять израильтян и четверых граждан Таиланда.

Благодаря усилиям российских дипломатов ХАМАС также передал сотрудникам Красного Креста двоих наших соотечественниц. Среди освобождённых сегодня и 13-летняя дочь россиянина. Все они уже доставлены в Израиль, там людей встретили медики и психологи, готовые оказать всю необходимую помощь.

Тель-Авив в свою очередь освободил 30 палестинских заключённых. Официально срок перемирия истекает сегодня утром, ближневосточные телеканалы сообщают, что стороны ведут переговоры о продлении гуманитарной паузы, но официальных заявлений об этом пока нет.

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