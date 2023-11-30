Гражданин России погиб во время пожара в хостеле в Алма-Ате

Жертвами ЧП стали 13 человек

Жертвами пожара в хостеле в Алма-Ате в Казахстане стали 13 человек. В их числе – один гражданин России, сообщил журналистам глава городской администрации.

Как сообщили в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям, сигнал о возгорании в доме на улице Ади Шарипова поступил ранним утром 30 ноября. Прибывший на место пожарный расчет зафиксировал горение в подвальном помещении трехэтажного жилого дома на площади в 30 квадратных метров.

Как выяснилось, первый этаж и подвальное помещение здания были переоборудованы под хостел. Во время тушения пожара обнаружено, по предварительным данным, 13 погибших от отравления угарным газом. Всего в хостеле находились 72 постояльца, троим потребовалась госпитализация, передает ТАСС.

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