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Умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер

08:23
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Его называли "гроссмейстером дипломатии"

"Гроссмейстер дипломатии", экс-госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. Патриарх американской политики скончался в своем доме в Коннектикуте. У Киссинджера осталась жена Нэнси Магиннес Киссинджер, с которой они прожили вместе почти 50 лет.

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Как сказано в заявлении организации Kissinger Associates, один из величайших государственных деятелей Америки регулярно консультировал американских президентов и множество иностранных лидеров после того, как он закончил государственную службу в 1977 году.

Киссинджера называли не только "гроссмейстером дипломатии", но и "всемирным консультантом" и "внешнеполитическим гуру". А в 2015 году он был назван самым эффективным госсекретарем США за последние 50 лет. Дипломат неоднократно приезжал в Россию, более 10 раз встречался с российским президентом Владимиром Путиным. Неоднократно говорил о том, что Вашингтону необходимо признать "гегемонию России" в бывших советских республиках, передает ТАСС.

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