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Лавров прибыл в столицу Северной Македонии

08:50
  • четверг
  • 30 ноября 2023

У российского министра обширная программа

Сергей Лавров прибыл в столицу Северной Македонии для участия в заседании глав внешнеполитических ведомств стран-членов ОБСЕ. У главы российского МИДа также запланирован ряд встреч и двусторонних переговоров. 

Самолет министра приземлился в Скопье несколько часов назад. Полет прошел штатно, а вот подготовка к нему сопровождалась русофобскими провокациями. Маршрут пришлось изменить, чтобы не использовать воздушное пространство Болгарии, которая разрешила пролет российского борта, но в нарушение действующих международных норм запретила находиться в нем Марии Захаровой.

Самолет в итоге летел над Грецией, а официальный представитель нашего МИДа прокомментировала демарш Софии в своём Телеграм-канале.

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