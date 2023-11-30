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Украинский БПЛА сбит в Белгородской области

08:15
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Киевский режим не оставляет попыток ударить по территории России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом в четверг, 30 ноября, рассказали в российском Министерстве обороны.
Появились подробности о сбитом в Подмосковье беспилотнике

Ведомство уточнило, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации была пресечена в ночь на 30 ноября, сообщает ТАСС.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

28 ноября в Министерстве обороны рассказали, что российские войска поразили украинский центр подготовки и применения беспилотников, а также хранилище авиационного топлива. Ликвидированы три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей.

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