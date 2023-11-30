Израиль и ХАМАС подтвердили продление перемирия

Пролонгирована гуманитарная пауза и перерыв в боях

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг, 30 ноября, заявила о продлении паузы в боях на фоне усилий посредников по продолжению процесса освобождения пленных. Продолжительность этой паузы не уточняется.

При этом палестинское движение ХАМАС со своей стороны объявило о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа. Там уточнили, что с Израилем было достигнуто соглашение о продлении перемирия на седьмой день — четверг, сообщает РИА Новости.

Тем временем руководитель отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим заявил, что движение готово обменять всех пленных израильских военных на всех оставшихся на территории еврейского государства палестинских заключенных. Пока стороны согласовывали лишь обмен гражданских лиц, причем Тель-Авив обязался выпустить из тюрем 150 палестинцев, а ХАМАС пообещал взамен освободить 50 израильских и иностранных заложников.

Вечером 29 ноября посол Израиля в России Александр Бен Цви рассказал, что в плену у радикального движения ХАМАС остаются семь россиян, восьмого уже освободили. Дипломат заверил, что Тель-Авив регулярно контактирует с российскими властями по поводу ситуации с заложниками.

Израиль назвал целью своей военной операции в Газе полное уничтожение движения ХАМАС и его военного потенциала. Однако помощник президента России Юрий Ушаков предупредил, что "даже обезглавив ХАМАС, даже утопив сектор Газа в крови, вряд ли удастся обеспечить безопасность Израиля".

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