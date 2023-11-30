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Двое россиян погибли при пожаре в хостеле в Алма-Ате

09:00
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Это подтвердила полиция

Несколько иностранцев стали жертвами пожара, вспыхнувшего в хостеле в Алма-Ате. Об этом в четверг, 30 ноября, рассказали в городском акимате (местный орган исполнительной власти в Казахстане).

В акимате рассказали, что при пожаре погибли не менее 13 человек, останки 11 из них уже опознали. В числе жертв — двое граждан России и один гражданин Узбекистана.

Сведения о гибели двоих граждан Российской Федерации подтвердили также в полиции Алма-Аты. В правоохранительных органах заявили, что иностранцев среди погибших четверо, наряду с двумя россиянами скончались двое граждан Узбекистана, сообщает ТАСС.

Причина возгорания в хостеле и прочие обстоятельства трагического происшествия выясняются. Пострадавшим оказывают требуемую медицинскую помощь.

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Пожар в хостеле в Алма-Ате
Пожар в хостеле в Алма-Ате
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