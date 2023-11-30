Российские десантники нанесли удар по позициям ВСУ под Работино

Подразделения ВДВ использовали гаубицу "Гиацинт-Б"

Удар по позициям ВСУ в районе Работино на Запорожском направлении нанесли артиллеристы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ. Как сообщили в Минобороны, цели выявила разведка.

По данным военного ведомства, разведчики обнаружили замаскированные огневые позиции артиллерии ВСУ. Цели обнаружились на удалении от от линии соприкосновения.

Российские десантники использовали гаубицу 2А36 "Гиацинт-Б" калибра 152 миллиметра. В результате цели были уничтожены. В их числе - бронеавтомобиль производства одной из стран НАТО, двигавшийся в сторону оборонительных позиций российских войск, передает РИА Новости.

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