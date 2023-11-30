ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин объяснил согласие немцев финансировать Украину отсутствием суверенитета

09:21
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Германия после США является самым крупным донором Киева

Немцы согласились с выплатами правительства на вооружение Украины, поскольку у Германии нет суверенитета. Такое заявление сделал в среду, 29 ноября, российский лидер Владимир Путин.
Политолог Камкин: Германия находится в состоянии рецессии

Президент России отметил, что некоторые германские политики не обладают достаточным профессионализмом для принятия качественных решений, в итоге "над ними весь мир посмеивается", сообщает РИА Новости.

Польша взяла и закрыла газопровод "Ямал — Европа", который идет в Германию. Украина взяла и закрыла одну из систем — одна работает до сих пор, другую закрыли. Из Европы — из той же Германии — деньги получают в том числе на вооружение, пенсии, социальные выплаты и зарплаты. А нужный им газ из России перекрыли. А немцы все это глотают, потому что у них нет — чего? — суверенитета.

Тем временем стало известно о срыве заявленного ранее Евросоюзом плана передать Украине к марту 2024 года миллион артиллерийских снарядов. Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил, что Брюссель не успевает реализовать задуманное — нужно как минимум несколько месяцев сверх анонсированного срока.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что ситуация на линии соприкосновения является "очень тяжелой" – ВСУ несут колоссальные потери, несмотря на поставки вооружений со стороны Запада. Из этого норвежский политик сделал вывод, что Киеву как никогда нужна поддержка и помощь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.