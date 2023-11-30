Германия после США является самым крупным донором Киева

Немцы согласились с выплатами правительства на вооружение Украины, поскольку у Германии нет суверенитета. Такое заявление сделал в среду, 29 ноября, российский лидер Владимир Путин.

Президент России отметил, что некоторые германские политики не обладают достаточным профессионализмом для принятия качественных решений, в итоге "над ними весь мир посмеивается", сообщает РИА Новости.

Польша взяла и закрыла газопровод "Ямал — Европа", который идет в Германию. Украина взяла и закрыла одну из систем — одна работает до сих пор, другую закрыли. Из Европы — из той же Германии — деньги получают в том числе на вооружение, пенсии, социальные выплаты и зарплаты. А нужный им газ из России перекрыли. А немцы все это глотают, потому что у них нет — чего? — суверенитета.

Тем временем стало известно о срыве заявленного ранее Евросоюзом плана передать Украине к марту 2024 года миллион артиллерийских снарядов. Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил, что Брюссель не успевает реализовать задуманное — нужно как минимум несколько месяцев сверх анонсированного срока.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что ситуация на линии соприкосновения является "очень тяжелой" – ВСУ несут колоссальные потери, несмотря на поставки вооружений со стороны Запада. Из этого норвежский политик сделал вывод, что Киеву как никогда нужна поддержка и помощь.

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