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Собянин рассказал о подготовке инженеров и ИТ-специалистов в школах Москвы

10:17
  • четверг
  • 30 ноября 2023

В городе разработан новый стандарт предпрофессионального образования

Сергей Собянин рассказал о подготовке инженеров и ИТ-специалистов в столичных школах. По его словам, первым шагом стало открытие предпрофессиональных классов, в том числе инженерных и ИТ. Сейчас они есть в каждой второй школе в Москве. Кроме того, в городе был разработан новый стандарт предпрофессионального образования. С этого учебного года по нему учатся во всех инженерных и ИТ-классах.

Подробнее о подготовке инженеров и IT-специалистов в столичных школах - на сайте мэра.

Ранее Сергей Собянин рассказал о реализации проекта "Искусство - детям". С 2018 года для музыкальных школ столицы закупили свыше трёхсот цифровых и электронных инструментов. Ребята не только учатся играть на скрипке, гитаре, пианино, а также синтезаторе и органе, но и осваивают современные технологии. Также в Москве обновляют здания школ искусств, делая их удобными для обучения. 

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