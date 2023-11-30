Число пострадавших в результате теракта в Иерусалиме возросло до восьми

Двое раненых в критическом состоянии

Восемь человек ранены в результате стрельбы в Иерусалиме. Израильские телеканалы отмечают, что это лишь предварительные данные. Служба скорой медпомощи "Маген Давид адом" сообщает, что двое пострадавших – в критическом состоянии.

Двое неизвестных открыли огонь на автобусной остановке недалеко от въезда в Иерусалим. В первых сообщениях о происшествии говорилось о шестерых пострадавших в результате инцидента.

По информации телеканала i24, к месту происшествия направлены большие силы полиции. Двое подозреваемых были нейтрализованы на месте, передает РИА Новости.

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