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Число пострадавших в результате теракта в Иерусалиме возросло до восьми

09:33
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Двое раненых в критическом состоянии

Восемь человек ранены в результате стрельбы в Иерусалиме. Израильские телеканалы отмечают, что это лишь предварительные данные. Служба скорой медпомощи "Маген Давид адом" сообщает, что двое пострадавших – в критическом состоянии.

Стрельба и взрывы слышны недалеко от Иерусалима
Второй за сутки инцидент со стрельбой произошёл в Иерусалиме

Двое неизвестных открыли огонь на автобусной остановке недалеко от въезда в Иерусалим. В первых сообщениях о происшествии говорилось о шестерых пострадавших в результате инцидента.

По информации телеканала i24, к месту происшествия направлены большие силы полиции. Двое подозреваемых были нейтрализованы на месте, передает РИА Новости.

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