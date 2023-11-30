Глава МИД Германии: Украина исчезает из поля зрения общественности

Помощь Киеву со стороны Запада сокращается

Вперед за принцем в военной форме и на танке. Рекламный ролик, призывающий слабый пол мобилизоваться и отправиться в мясорубку, крутят прямо в перерывах между сериалами для домохозяек. Войне все возрасты покорны. Эти листовки разбрасывают по почтовым ящикам и киевскому метро, агитируя пенсионеров, "отживших свое", идти на фронт. А пока военкоматы ведут охоту за украинцами, Зеленский и его компания друзей обрастают новыми виллами и кораблями. На этой неделе разразился скандал с яхтами Зеленского, купленными за 75 миллионов долларов. С говорящими названиями. "Мне повезло" и "Мое наследие" - небритый украинский комик не скрывает, что эта его жизнь ему очень нравится. В ответ западные спонсоры выкатили ему очередной список условий, без которых вступления в НАТО ему не видать.

"Мы подтвердили обязательства, которые были даны в Вильнюсе, что Украина станет членом НАТО, когда союзники согласятся, что условия выполнены", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Министру иностранных дел Кулебе пришлось только кивать и закатывать губу, ведь условия непосильные для Киева. Борьба с коррупцией, укрепление принципов правового государства и поддержка прав человека. Ни с одним из пунктов у Украины ну никак не складывается. И это на руку США. Американский президент, пишут журналисты, уже не знает, как объяснить Киеву, что, кажется, лавочка с финансированием уже прикрыта.

"Вашингтону недостаточно призывать к переговорам об украинцах из-за кулис, одновременно настаивая публично на том, что только Украина может вести мирные переговоры. Неразумно также откладывать какую-либо дипломатическую инициативу до следующих президентских выборов в США, которые состоятся почти через год, в надежде, что и украинские силы, и помощь Соединенных Штатов продержатся так долго", - пишут СМИ.

Помощь блокируют на Капитолийском холме. Но администрация Байдена решила объяснить, почему конфликт на Украине выгоден США. Издание "Политико" публикует данные, которые распространяет Белый дом, о том, что американские штаты, где работают оборонные предприятия, буквально богатеют с каждым украинским выстрелом. Всего, по данным журналистов, США получили 24 миллиарда долларов.

"Западные медиа и некоторые наши политики вешают это ружье уже на стену, чтобы мы его видели, чтобы мы привыкали к его виду. Очевидно, что есть определенная подготовка к возможным переговорам. Очевидно, что эта подготовка обусловлена объемами западной помощи для Украины", - заявил украинский политолог Руслан Бортник.

"Украина исчезает из поля зрения общественности – это фатально. Атаки России на гражданскую инфраструктуру стали более жестокими, чем когда-либо. Поэтому нужно работать над тем, чтобы зимний защитный щит Украины был крепким", - говорит глава МИД Германии Анналена Бербок.

Впрочем, Германии позаботиться бы о своей репутации. Некогда локомотив европейской экономики теперь все чаще сталкивается с неуважением. Вот так, например, встретили президента Германии в Катаре. Точнее, про него просто забыли. Штайнмайер простоял полчаса.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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