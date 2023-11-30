Гроссмейстер мировой дипломатии: главные достижения Генри Киссинджера

Политик был готов не только договариваться, но и действовать жёстко

Конец целой эпохи в мировой политике. Не стало Генри Киссинджера. Бывший госсекретарь США скончался в возрасте 100 лет у себя дома в штате Коннектикут. Один из самых видных дипломатов 20 века, Киссинджера по праву считают архитектором разрядки в отношениях Америки и Советского Союза. И даже после отставки он сохранял огромное влияние, следил за происходящими в мире событиями и делал безошибочные прогнозы, не в пример многим нынешним западным деятелям.

Его называли гроссмейстером мировой дипломатии и серым кардиналом Белого дома. Его удостаивали Нобелевской премии за перемирие во Вьетнаме и обвиняли в организации кровавых переворотов. Фигура Генри Киссинджера даже сейчас остается одной из самых противоречивых в истории, но, несомненно, великих.

Незадолго до начала Первой мировой семья Киссинджера - баварских евреев - бежит из фашистской Германии. В Америке Генри получает образование, а в годы войны служит в корпусе контрразведки армии США. В 32 года – уже сотрудник Совета по международным отношениям – он знакомится с семьёй Рокфеллеров. С тех самых пор его жизнь будет тесно связана с политикой. Он выступал советником сразу нескольких американских президентов, консультировал высших военных лиц страны, был госсекретарем США.

Одним из главных достижений Киссинджера в большой политике считают потепление в отношениях между США и Советским Союзом. Американский дипломат был одним из тех, кто в годы холодной войны активно продвигал идею "разрядки". Результатом усилий стал первый Договор об ограничении стратегических вооружений, подписанный Брежневым и Картером в 1972-м. Впрочем, в последние годы жизни политик прославился своими противоречивыми высказываниями в отношении Москвы. Заявлял о том, что России подарено ложное чувство превосходства. В другом интервью, наоборот, называл нашу страну важным элементом глобального равновесия.

Он выступал против расширения НАТО дальше польских границ и предупреждал об опасности втягивания Украины в состав Альянса. Называл это серьёзной ошибкой. Сам конфликт между Москвой и Киевом призывал урегулировать дипломатически – но при обязательном условии: Россия сохраняет контроль над Крымом. Американский политик отмечал, что США не восприняли всерьез предложения нашей страны по гарантиям безопасности в конце 21 года, а ведь именно они могли бы быть отправной точкой для переговоров.

Впрочем, для достижения результатов Киссинджер был готов не только договариваться, но и действовать жёстко. В том числе на территориях других стран. Отвергал любые неудобные идеологии и принципы, говоря, что у Америки нет ни друзей, ни врагов, а только вечные интересы.

Так, например, именно при поддержке Вашингтона к власти в Чили пришёл диктатор Аугусто Пиночет. Спецслужбы США также установили диктатуру в Аргентине, Уругвае, Парагвае, Бразилии и Боливии. Но даже играя жёстко, одно единственное правило Киссинджер считал непоколебимым – соблюдение баланса в дипломатии.

О завершении своей политической карьеры Киссинджер объявил ещё в 80-е годы. Однако на протяжении еще 40 лет оставался одной из величайших фигур в мировой политике. Став не просто искусным дипломатом, но сформулировал новые принципы миропорядка, которые оказались устойчивее любых политических волнений и кризисов.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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