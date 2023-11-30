Новый виток кровопролития ожидается на Ближнем Востоке

ХАМАС привел все силы в состояние повышенной готовности

Последние минуты в плену. Ирена Тати, Елена Труфанова - гражданки России, и Галия Таращански - дочь нашего соотечественника - освобождены. Как заявили в ХАМАС, в знак признания усилий и позиции Москвы, добивающейся полной остановки боевых действий в секторе Газа. Вместе с женщинами отпущены еще 10 человек - израильтяне и иностранцы.

Израиль в ответ выпустил из тюрем 30 палестинцев. Перемирие между ХАМАС и Тель-Авивом продлено еще на сутки. Но с каждым днем нарушений все больше. И боевые действия, без преувеличения, могут вспыхнуть в любую минуту.

В Дженине во время рейда ЦАХАЛ солдаты убили двоих подростков. Девяти и двенадцати лет. Якобы за то, что дети бросали в военных петарды. А в Иерусалиме неизвестные открыли огонь по израильтянам на автобусной остановке. Один человек погиб, двое ранены. И, похоже, Нетаньяху, уже готов поставить в переговорах точку.

Дальнейший план военной операции ЦАХАЛ составлен и утвержден. ХАМАС, узнав об этом, разослал своим группировкам депешу - привести все силы в состояние повышенной готовности. И пообещал Израилю дать серьезный отпор.

Предотвратить новый виток насилия и кровопролития пытается в ООН. Накануне Совбез принял резолюцию, призывающую международное сообщество разработать новый план создания в зоне конфликта двух государств. И приложить все силы для сохранения перемирия.

Постпред России Василий Небензя потребовал от генсека не только подписывать очередные резолюции о необходимости перемирия, а непосредственно контролировать их исполнение. Иначе, дал понять дипломат, все так и на останется на словах и бумаге.

"Одним из вариантов могло бы стать расширение мандата Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия. Данная миссия располагает более чем двумя сотнями военных наблюдателей, число которых может быть увеличено и которые могут быть задействованы при условии соответствующего наращивания ресурсного обеспечения", - заявил Небензя.

Обращаясь также напомнил - без решения палестинской проблемы невозможно обеспечить безопасность Израиля.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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