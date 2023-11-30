Глава МИД Австрии призвал Запад не бояться переговоров с Россией

Шалленберг настаивает на диалоге с Москвой

Запад не должен отказываться от переговоров с Россией. Такое мнение высказал австрийский министр иностранных дел Александр Шалленберг в интервью Puls24.

С этой позиции дипломат поприветствовал решение Северной Македонии обеспечить присутствие министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании СМИД ОБСЕ в Скопье.

Мы, Запад, не должны бояться сесть за стол переговоров с русскими. Я считаю, что тенденция копаться в наших собственных эхо-камерах во внешней политике опасна для жизни.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова начать с Западом диалог по стратегической стабильности, но он "не может осуществляться в режиме чтения нотаций одной страны другой стране".

При этом заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности вряд ли возобновится в обозримой перспективе в прежнем виде.

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