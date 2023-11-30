ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава МИД Австрии призвал Запад не бояться переговоров с Россией

10:08
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Шалленберг настаивает на диалоге с Москвой

Запад не должен отказываться от переговоров с Россией. Такое мнение высказал австрийский министр иностранных дел Александр Шалленберг в интервью Puls24.
Песков посоветовал "давить" на тех, кто отказывается от переговоров по Украине

С этой позиции дипломат поприветствовал решение Северной Македонии обеспечить присутствие министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании СМИД ОБСЕ в Скопье.

Мы, Запад, не должны бояться сесть за стол переговоров с русскими. Я считаю, что тенденция копаться в наших собственных эхо-камерах во внешней политике опасна для жизни.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова начать с Западом диалог по стратегической стабильности, но он "не может осуществляться в режиме чтения нотаций одной страны другой стране".

При этом заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности вряд ли возобновится в обозримой перспективе в прежнем виде.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Александр Шалленберг
Александр Шалленберг
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.