Минобороны к 80-летию освобождения Гомеля рассказало о зверствах нацистов

На сайте ведомства появился новый раздел

Масштабная наступательная операция Красной армии, положившая начало освобождению Белоруссии. Наше Минобороны запустило новый исторический раздел, посвященный битве под Гомелем.

Собраны уникальные документы о героическом подвиге советских войск, которые разгромили нацистских оккупантов и раскрыли страшные злодеяния гитлеровцев. В ноябре 43-го 11-я армия форсировала реку Сож и сумела прорвать оборону Вермахта. Были захвачены ключевые опорные пункты на правом берегу.

Большой неожиданностью для врага стал мощный артиллерийский удар и последующий захват траншей. Выполнив обходной манёвр, советские войска окружили противника с юга и севера. Немцы оказались отрезаны от коммуникаций и отступили с огромными потерями.

26 ноября Гомель был освобождён. После завершения операции красноармейцы установили многочисленные факты зверств со стороны нацистов. Они регулярно проводили расстрелы мирных жителей. Стариков, женщин и детей отправляли на каторгу - возводить защитные укрепления. У этих преступлений нет срока давности.

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