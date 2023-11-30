В Москве проходит акция "Молодежная неделя цифровых технологий"

Библиотеки проводят тематические мероприятия

В Москве проходит всероссийская акция "Молодёжная неделя цифровых технологий". Это масштабный проект, в котором библиотеки выступают в качестве популяризаторов IT-сферы.

В течение недели они проводят разнообразные тематические мероприятия: лекции и творческие встречи с ведущими экспертами, игры и мастер-классы с целью познакомить свою читательскую аудиторию с передовыми технологиями и развить навыки цифровой грамотности. А молодые люди, желающие развиваться в IT-сфере, могут получить необходимую информацию и помощь в построении карьеры.

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