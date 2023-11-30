ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве проходит акция "Молодежная неделя цифровых технологий"

14:50
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Библиотеки проводят тематические мероприятия

В Москве проходит всероссийская акция "Молодёжная неделя цифровых технологий". Это масштабный проект, в котором библиотеки выступают в качестве популяризаторов IT-сферы.

В течение недели они проводят разнообразные тематические мероприятия: лекции и творческие встречи с ведущими экспертами, игры и мастер-классы с целью познакомить свою читательскую аудиторию с передовыми технологиями и развить навыки цифровой грамотности. А молодые люди, желающие развиваться в IT-сфере, могут получить необходимую информацию и помощь в построении карьеры.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Студенты за компьютерами
Студенты за компьютерами
Студенты
Студенты
Студенты
Студенты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.