Ученые предупредили о мощной магнитной буре 30 ноября

Не исключены технические сбои

Геомагнитный супершторм, по прогнозам, накроет сегодня Землю. Он станет сильнейшим за год. Ранее учёные зафиксировали на Солнце две мощные и продолжительные вспышки. Не исключены технические сбои, неполадки с мобильной связью и интернетом. Метеочувствительные люди могут страдать от головной боли, скачков давления и слабости. Как защитить себя от последствий магнитной бури?

О том, что Солнце входит в активную фазу, учёные предупреждали заранее. Говорили, что в этот период вспышки станут происходить чаще, длиться дольше и будут отличаться интенсивностью. И вот накануне зафиксированы два мощных выброса плазмы. Поток заряженных частиц движется к Земле со скоростью 400 километров в секунду. Уже сегодня нашу планету накроет геомагнитный шторм. В среднем, за год мы переживаем около шести таких бурь, но эта может стать сильнейшей за последние месяцы. Геомагнитное поле останется возмущённым надолго, что потенциально грозит большими проблемами.

Перебои в работе мобильной связи и всемирной паутины, отказ систем навигации, неполадки с техникой - это ещё полбеды. Магнитные бури могут привести к образованию электрического тока в любых предметах, содержащих металл, даже в водопроводных трубах. Но в первую очередь под удар попадают энергосети. Заряженные частицы провоцируют скачки напряжения, возгорания и взрывы.

Такое в истории уже было. В 1921-м году в США в результате магнитного шторма отключились телефоны, вышли из строя предохранители и вспыхнули пожары. А в 89-м и 2003-м в Канаде и Швеции из-за бури пропало электричество и связь со спутниками. Возмущение геомагнитного поля влияет на пути миграции птиц и животных, а также самочувствие людей. В группе риска - метеозависимые и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них возможны скачки давления и тахикардия. А от бессонницы, головной боли, слабости и повышенной тревожности не застрахован никто. Врачи отмечают рост числа госпитализаций. Впрочем, прямая связь этих явлений с магнитными бурями не доказана.

"Здесь трудно выделить, связано ли это с информационным сообщением о том, что произойдёт магнитная буря, и, соответственно, ожиданием этого явления и этого катаклизма небольшого, либо это действительно на физиологическом уровне происходит, и именно магнитная буря воздействует на колебания артериального давления", - отметила Нана Погосова, заместитель генерального директора ФГБУ "НМИЦК им. Е.И.Чазова", доктор медицинских наук, профессор.

Поэтому кроме обычных рекомендаций - следить за артериальным давлением и вести здоровый образ жизни - врачи советуют избавиться от мнительности, стресса и лишнего напряжения. Тем более, что магнитная буря принесёт не только неприятности. Сегодня и завтра над Москвой может возникнуть северное сияние. Правда, редкое зрелище жители города увидят только в случае ясной погоды.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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