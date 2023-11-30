ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ученые предупредили о мощной магнитной буре 30 ноября

12:02
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Не исключены технические сбои

Геомагнитный супершторм, по прогнозам, накроет сегодня Землю. Он станет сильнейшим за год. Ранее учёные зафиксировали на Солнце две мощные и продолжительные вспышки. Не исключены технические сбои, неполадки с мобильной связью и интернетом. Метеочувствительные люди могут страдать от головной боли, скачков давления и слабости. Как защитить себя от последствий магнитной бури?

О том, что Солнце входит в активную фазу, учёные предупреждали заранее. Говорили, что в этот период вспышки станут происходить чаще, длиться дольше и будут отличаться интенсивностью. И вот накануне зафиксированы два мощных выброса плазмы. Поток заряженных частиц движется к Земле со скоростью 400 километров в секунду. Уже сегодня нашу планету накроет геомагнитный шторм. В среднем, за год мы переживаем около шести таких бурь, но эта может стать сильнейшей за последние месяцы. Геомагнитное поле останется возмущённым надолго, что потенциально грозит большими проблемами.

Перебои в работе мобильной связи и всемирной паутины, отказ систем навигации, неполадки с техникой - это ещё полбеды. Магнитные бури могут привести к образованию электрического тока в любых предметах, содержащих металл, даже в водопроводных трубах. Но в первую очередь под удар попадают энергосети. Заряженные частицы провоцируют скачки напряжения, возгорания и взрывы.

Такое в истории уже было. В 1921-м году в США в результате магнитного шторма отключились телефоны, вышли из строя предохранители и вспыхнули пожары. А в 89-м и 2003-м в Канаде и Швеции из-за бури пропало электричество и связь со спутниками. Возмущение геомагнитного поля влияет на пути миграции птиц и животных, а также самочувствие людей. В группе риска - метеозависимые и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них возможны скачки давления и тахикардия. А от бессонницы, головной боли, слабости и повышенной тревожности не застрахован никто. Врачи отмечают рост числа госпитализаций. Впрочем, прямая связь этих явлений с магнитными бурями не доказана.

"Здесь трудно выделить, связано ли это с информационным сообщением о том, что произойдёт магнитная буря, и, соответственно, ожиданием этого явления и этого катаклизма небольшого, либо это действительно на физиологическом уровне происходит, и именно магнитная буря воздействует на колебания артериального давления", - отметила Нана Погосова, заместитель генерального директора ФГБУ "НМИЦК им. Е.И.Чазова", доктор медицинских наук, профессор.

Поэтому кроме обычных рекомендаций - следить за артериальным давлением и вести здоровый образ жизни - врачи советуют избавиться от мнительности, стресса и лишнего напряжения. Тем более, что магнитная буря принесёт не только неприятности. Сегодня и завтра над Москвой может возникнуть северное сияние. Правда, редкое зрелище жители города увидят только в случае ясной погоды.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Северное сияние
Северное сияние
Вспышка на солнце
Вспышка на солнце
Яркое солнце
Яркое солнце
Северное сияние
Северное сияние
Северное сияние над городом
Северное сияние над городом
Магнитная буря
Магнитная буря
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.