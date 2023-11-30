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В Эстонии пригрозили закрыть границу с Россией из-за "гибридных атак"

10:02
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Таллин обвиняет Москву в таких атаках

Эстония готова закрыть границу с Россией из-за ситуации с мигрантами, которую Таллин квалифицирует как "гибридные атаки". Такое заявление сделал эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.

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Политик поднял этот вопрос на совещании министров иностранных дел Северных и Балтийских стран в Брюсселе на полях министерской встречи НАТО. Цахкна заявил, что Эстония готова закрыть границу с Россией и защититься от любых гибридных атак.

При этом участники встречи выразили солидарность с Финляндией и заявили, что готовы оказать ей помощь в случае необходимости, сообщает ТАСС.

Ранее норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре заявил, что Норвегия может закрыть контрольно-пропускной пункт на границе с Россией. В ответ на вопрос, способен ли Осло пойти в данном вопросе по стопам Хельсинки, политик заверил, что так и произойдет, "если будет надо".

До того спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал инициативу президента Латвии Эдгарса Ринкевичса о возможном закрытии Балтийского моря для российских судов. Песков поинтересовался, "что мы будем делать с Балтийским морем, когда вскроется правда о тех, кто стоял за терактом в отношении "Северных потоков".

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