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ФСБ задержала жителя Крыма по подозрению в шпионаже

09:58
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Гражданин собирал данные об оборонной системе полуострова

Житель Крыма собирал данные об оборонной системе полуострова. Его задержала Федеральная служба безопасности по подозрению в шпионаже.

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Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, агент спецслужб Украины из числа жителей Крыма отслеживал передвижения подразделений Росгвардии. Кроме того, по заданию противника он собирал данные о системе инженерных сооружений, предназначенных для обороны полуострова.

В спецслужбе добавили, что мужчина задержан по подозрению в совершении шпионажа. Возбуждено уголовное дело, идет следствие, передает "Интерфакс".

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