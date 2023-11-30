Для жителей столицы открылся еще один участок набережной затона Новинки  

Завершено благоустройство участка набережной в Даниловском районе

Завершено благоустройство участка набережной затона Новинки в Даниловском районе. Об этом в четверг, 30 ноября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

В ходе этих работ вдоль затона Новинки созданы два уровня прогулочной зоны длиной 630 метров. По нижнему ярусу набережной вымощена пешеходная дорожка, вдоль которой установлены детские площадки, качели, скамейки и столы для настольного тенниса.

Перепад в высоте между ярусами задействуют для детских горок, в центре между ними оборудован деревянный амфитеатр. На верхнем уровне предусмотрен широкий прогулочный променад. Вдоль реки высадили около 340 деревьев.

Благоустройство участка набережной длиной 170 метров было проведено в рамках строительства второй очереди жилого квартала NOW, девелопером которого является компания Tekta Group.

В рамках первой очереди набережная длиной 470 метров была открыта для горожан в октябре 2022 года. Вся территория вдоль квартала насыщена многофункциональными пространствами: возле корпуса 3 дома № 10 по улице проспект Лихачева расположен спортивный кластер с баскетбольной площадкой, скейтпарком и большой зоной воркаута. Его продолжением является пирс со столами и деревянными ступенями. В будущем набережная квартала NOW станет частью протяженного пешеходно-рекреационного маршрута вдоль Москвы-реки: от Южного речного вокзала до Автозаводского моста.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на юге Москвы. Так, большая работа была проведена в границах ул. Шипиловская. Там преобразились территория от ул. Мусы Джалиля до Задонского проезда в Зябликово и участок от Домодедовской до Каширского шоссе в районе Орехово-Борисово Северное.

На западе столицы завершилось обновление "Парка Звезд" вдоль проспекта Маршала Жукова. Там появился комфортный пешеходный маршрут вдоль Москвы-реки. Теперь жители могут в любое время года гулять по деревянным настилам.

Кроме того, преобразились поймы рек Шмелевка и Кузнецовка недалеко от метро "Красногвардейская" и "Зябликово": полузаброшенная территория превратилась в комфортное пространство для прогулок и отдыха. Значительную часть прогулочных маршрутов длиной около семи км проложили по приподнятым на сваях мосткам, всего было создано 19 мостиков-переходов.

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