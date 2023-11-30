ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фигурант дела о подготовке теракта в Херсоне получил 12 лет колонии

10:59
  • четверг
  • 30 ноября 2023

Осужденный решил обжаловать приговор

Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины Павла Запорожца, обвиняемого в покушении на совершение теракта в Херсоне 9 мая.

Обвинение запрашивало для подсудимого наказание в виде 13 лет лишения свободы. Однако когда суд огласил вердикт о 12 годах колонии, Запорожец заявил, что собирается оспорить приговор.

При этом осужденный во время судебного заседания признал вину, заявив, что служит в войсках Украины. На этом основании он потребовал признать его военнопленным и руководствоваться в отношении него 3-й Женевской конвенцией, сообщает ТАСС.

Ранее в столичном управлении СКР рассказали, что в Москве предотвратили террористический акт – злоумышленник намеревался подорвать цистерну на железнодорожной станции. Довести до конца преступный умысел ему не удалось – после изъятия детонатора из тайника мужчину задержали столичные сотрудники Федеральной службы безопасности.

В Воронеже задержан россиянин, завербованный украинскими террористами. По данным спецслужб, 37-летний мужчина планировал взорвать городской военкомат, а затем уехать на Украину — воевать против российской армии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Павел Запорожец
Павел Запорожец
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.