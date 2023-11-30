Фигурант дела о подготовке теракта в Херсоне получил 12 лет колонии

Осужденный решил обжаловать приговор

Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины Павла Запорожца, обвиняемого в покушении на совершение теракта в Херсоне 9 мая.

Обвинение запрашивало для подсудимого наказание в виде 13 лет лишения свободы. Однако когда суд огласил вердикт о 12 годах колонии, Запорожец заявил, что собирается оспорить приговор.

При этом осужденный во время судебного заседания признал вину, заявив, что служит в войсках Украины. На этом основании он потребовал признать его военнопленным и руководствоваться в отношении него 3-й Женевской конвенцией, сообщает ТАСС.

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