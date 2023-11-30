Елку для Кремля нашли в подмосковном Щелково

Ее спилят 11 декабря

Главную новогоднюю елку страны спилят в подмосковном Щелково 11 декабря.

Ее выбрали из 30 других лесных красавиц, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

84-летнее дерево правильной пирамидальной формы и насыщенного хвойного цвета. Высота елки составляет 25 метров, размах веток – 10 метров, диаметр ствола – 60 сантиметров.

"Еще один ключевой фактор выбора - удобный подъезд к выбранной ели, чтобы не пострадали соседние деревья", - отметили в пресс-службе.

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